Генпрокуратура проверит законность покупки «Почтой Росии» двух самолетов Ту-204 . Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает ТАСС.

В Генпрокуратуре не уточнили подробностей дела, отметив, что до завершения проверки материалы не будут разглашаться.

В свою очередь, в пресс-службе «Почты России» «Новой газете» сообщили, что в установленные сроки ответят на запросы государственных органов.

«Дополнительно уточняем, что все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках», — добавил пресс-секретарь «Почты России».

В апреле прошлого года замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев рассказал, что до конца года «Почта России» планирует запустить авиапарк для увеличения скорости доставки посылок из Китая.

По информации «РИА Новости», в августе «Почта России» купила у ульяновской компании «ИФК Эссет Менеджмент» два самолета Ту-204С за 3,39 миллиарда рублей. Ранее самолеты эксплуатировала «Трансаэро». В первые рейсы самолеты отправились в начале ноября.

Напомним, в ноябре Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.

Позже стало известно, что Дмитрию Страшнову грозит административное наказание. Отмечалось, что проверка Генпрокуратуры не выявила нарушений в начислении премий другим, помимо Страшнова, топ-менеджерам «Почты России» и подведомственных Минкомсвязи организаций.