Роскомнадзор подал кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Московского округа на решение Девятого арбитражного суда Москвы по делу актива томской медиагруппы ТВ-2 развлекательной радиостанции «Европа Плюс Томск».

Напомним, ранее Роскомнадзор проиграл суды в двух инстанциях. Вначале суд признал, что решение Роскомнадзора об отзыве лицензии на вещание радиостанции на основании того, что у главреда ТВ-2 Виктора Мучника есть якобы второе гражданство, является незаконным. После этого, 20 декабря, Девятый арбитражный суд Москвы отказал ведомству и в апелляционной жалобе.

И вот теперь Роскомнадзор подал кассационную жалобу.

По словам Мучника, в качестве основания для подачи кассационной жалобы Роскомнадзор указал, что судебное решение на продление лицензии невозможно исполнить, поскольку у ТВ-2 нет сетевого партнера.

«Сетевого партнера нет по причине отсутствия вещания. А вещания нет потому что Роскомнадзор отобрал лицензию. А лицензию отобрали из-за недоказуемого второго гражданства учредителя», — пояснил главред ТВ-2 и заверил, что медиагруппа ««доведет эту историю до конца».

Напомним, в 2014 году томский независимый телеканал, входящий в медиагрупппу ТВ-2, прекратил вещание. Роскомнадзор не продлил очередную лицензию на вещание, которая выдается сроком на десять лет. После этого один за другим перестали работать и другие активы группы. В настоящее время осталось два — информационный сайт и указанная радиостанция (в настоящее время не вещает).

В День российской печати команда медиагруппы запустила интерактивный проект «Как закрывали ТВ-2». Авторы попытались собрать все документы и сведения, экспертные оценки и видео, и в итоге представить, при помощи каких способов и механизмов государство уничтожало одно из лучших в стране СМИ.

Руководство ТВ-2 считает, что за атакой стояли как местные, так и федеральные власти, которые действовали совместно.

ТВ-2 — одна из самых лучших и самая титулованная телекомпания России. За 23 года вещания она получила 23 премии ТЭФИ и ТЭФИ-регион.