Совет Федерации не будет принимать во внимание решение Европейского суда по правам человека, признавшего «закон Димы Яковлева» незаконным, заявил глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский.

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«Мы проигнорируем это решение ЕСПЧ. У нас остается суверенное право принимать решения в рамках своего понимания, как строить межгосударственные отношения в этой чувствительной гуманитарной сфере», — цитирует его РИА Новости.

Сенатор заявил, что если одно государство не гарантирует прозрачность процедур при опеке и последующем контроле за опекой усыновленного ребенка, «все это настораживает при обсуждении целесообразности сохранения двусторонних соглашений».

Ранее во вторник ЕСПЧ вынес решение по нескольким искам против «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление детей гражданами США. Решение вынесено в связи с несоответствием закона нескольким статьям Европейской конвенции по правам человека. Страсбургский суд, в частности, признал, что Россия незаконно прервала процесс усыновления нескольких детей американскими семьями.

ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить каждой паре будущих родителей по три тысячи евро в качестве морального ущерба и по 600 долларов на покрытие издержек и расходов. Как сообщил замминистра юстиции Георгий Матюшкин, Россия обжалует решение ЕСПЧ.