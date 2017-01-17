Дизайнер Артемий Лебедев вызвал оппозиционного политика Алексея Навального на дебаты после того, как Навальный выступил с критикой в адрес Лебедева.

«А что если мне устроить с Алексеем Навальным дебаты на "Дожде"? Как вам идея? Алексей, не сольетесь?» — поинтересовался Лебедев.

В своем посте в фейсбуке он высмеял сообщение в блоге Навального, который назвал дизайнера «крупным господрядчиком», заподозрив его сотрудничестве с государством и коррупции.

«Узнав о том, что я крупный господрядчик, два часа хохотала бухгалтерия. Юристы бились в истерике. Менеджеры сгибались пополам от невозможности ржать дальше. Неудивительно, что потолок упал», — написал Лебедев.

Алексей Навальный принял предложение Лебедева: «Дебаты — штука хорошая. Темы важные. Поэтому подебатируем».

Читайте также Дизайнер Лебедев назвал жалобы ФБК доносами

Утром во вторник основатель дизайнерской студии имени себя Артемий Лебедев раскритиковал Навального и его Фонд борьбы с коррупцией после того, как ФБК направил в Федеральную антимонопольную службу несколько запросов о работе студии.

Ранее в декабре, вскоре после того, как Навальный проанонсировал свое выдвижение в кандидаты на президентских выборах 2018 года, Лебедев написал пост с критикой политика. В нем он, в частности назвал его «обычным гражданским активистом-популистом» и сказал, что у Навального нет никаких заслуг, кроме того, что он был старостой.