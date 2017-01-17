Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в иске в Международный суд ООН содержится требование компенсации за крушение «Боинга 737» «Малайзийских авиалиний» в июле 2014 года.

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«Я хочу четко подчеркнуть, в чем мы обвиняем Россию. Мы считаем, что при поддержке РФ были совершены такие акты терроризма: сбивание самолета «Малайзийских авиалиний», обстрелы жилых районов Мариуполя, когда убили 30 человек, обстрелы жилых районов Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса в Волновахе, взрыв во время Марша единства в Харькове», — рассказал министр в эфире телеканала «112 Украина».

В иске Украина требует от России «безотлагательно прекратить поставки оружия и любых средств помощи, тренировки вооруженных формирований и их финансирование», а также «вернуть Украине контроль над участком украинско-российской границы с целью предупреждения актов терроризма».

Власти Украины считают, что российские власти нарушили «фундаментальные принципы международного законодательства». В 2014 году они якобы усилили вмешательство в дела Украины «до нового опасного уровня путем военного вторжения, финансирования террористических актов» и нарушения прав жителей Украины.

Киев просит также обязать Москву выполнить требования, например, прекратить поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР, изъять все вооружение у сепаратистов.

Украина подала иск к России в Международный суд ООН в понедельник, 16 января. Основанием для иска стало нарушение, по мнению Киева, Конвенции по противодействию и финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.