Участница феминистского движения Femen устроила акцию у восковой фигуры избранного президента США Дональда Трампа в мадридском музее, сообщает испанская газета ABC.

Обнаженная по пояс девушка ворвалась на презентацию скульптуры и начала выкрикивать лозунги против патриархата. Как отмечает издание, девушка пыталась схватить статую за гениталии.

Затем служба безопасности задержала активистку и вывела ее из музея.

На прошлой неделе апелляционный суд во Франции снял обвинение в эксгибиционизме с активистки Femen Яны Ждановой, которая в октябре 2014 года устроила акцию в музее Гревен. Тогда за несколько часов до приезда президента Владимира Путина на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии, Жданова пронесла в парижский музей осиновый кол и повредила им восковую скульптуру российского лидера.

Суд обязал девушку выплатить штрафы в пользу музея — 3004 евро за разрушение куклы и 1000 евро за моральный ущерб. Также должна будет заплатить 600 евро штрафа государству по статье «уничтожение имущества».