Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России не нашла подтверждений сведениям, изложенным членами Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорем Каляпиным и Павлом Чиковым, по итогам проверки ИК № 7 в Карелии, где содержался Ильдар Дадин. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Сообщаем, что сведения, изложенные в отчете своего подтверждения не нашли, кроме того следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия закончено проведение доследственной проверки о применении насилия в отношении данного осужденного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «сообщение о совершении руководством и сотрудниками ИК-7 каких-либо преступлений в отношении Дадина не подтвердилось».

Напомним, в начале декабря Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание, в ИК-5 в Алтайском крае. Тем не менее Дадин попросил региональную ОНК посодействовать в его переводу обратно в Карелию, так как там «остались заключенные, в отношении которых применяются пытки».

Дадин неоднократно заявлял, что администрация сережкой колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения. Напомним, по результатам проверки Следственный комитет не нашел подтверждения словам активиста.

Между тем, член комиссии Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин после посещения сегежской колонии заявлял, что «абсолютно убежден» в том, что факты незаконного применения насилия в колонии действительно имели место, поскольку он и его коллега из СПЧ Павел Чиков «видели достаточное количество доказательств».

В сентябре «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина, осужденного за участие в несогласованных пикетах. Дадин рассказал, что в карельской колонии №7 к нему, как и к другим заключенным применялись пытки. После проверки в Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что информация о пытках не подтвердилась. Позже было принято решение перевести активиста в другую колонию.