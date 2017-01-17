Ильдар Дадин обжаловал в суде свой перевод из исправительной колонии №7 в Карелии в алтайскую колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

«В суд поступила жалоба от Ильдара Дадина на действия ФСИН, в которой он просит признать незаконным свой перевод в алтайскую колонию №5», — сообщили агентству в суде.

Ранее во вторник председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Белоус сообщил, что Дадин попросил комиссию посодействовать в его переводе обратно в Карелию, так как там «остались заключенные, в отношении которых применяются пытки». Активист считает, что его присутствие в той колонии и повышенное внимание к его делу «позволили бы положительным образом повлиять на ситуацию».

Жена осужденного активиста Дадина Анастасия Зотова не поддержала инициативу супруга, который попросил посодействовать в его переводе в Карелию.

«Я не знала об этой его идее и очень надеюсь, что его не будут переводить обратно, несмотря на его желание. Мы очень сильно переживали, когда он находился в карельской колонии, сейчас переживаем немного меньше, потому что в Алтайском крае, по крайней мере, не бьют. Понятно, что Ильдар хочет помочь тем людям, которые остались в ИК-7, но у меня, наверное, будет тройной инфаркт, если его переведут обратно», — рассказала Зотова «Новой газете».

Она добавила, что постарается повлиять на решение Ильдара и свяжется с представителями алтайской ОНК.

Напомним, ранее Дадина этапировали в ИК-5 в Алтайском крае близ города Рубцовск. До этого он почти месяц находился в Тюмени в пересылочном пункте.

В сентябре «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина, осужденного за участие в несогласованных пикетах. Дадин рассказал, что в карельской колонии №7 к нему, как и к другим заключенным применялись пытки. После проверки в Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что информация о пытках не подтвердилась. Позже было принято решение перевести активиста в другую колонию.

При этом другие заключенные колонии подтверждают слова Дадина. Несколько заключенных ИК-7 даже провели акцию во время визита туда членов СПЧ. Они вылезли на крышу колонии с плакатом «Люди, помогите», однако правозащитники их не увидели. Об акции стало известно уже позднее. Протестовавших заключенных перевели на время в соседнюю колонию.