Диссертация главы министерства культуры Владимира Мединского поступила 21 декабря на рассмотрение МГУ. Срок ее рассмотрения завершится через два месяца, 1 марта 2017 года, передает РИА Новости со ссылкой на главу Высшей аттестационной комиссии Владимира Филиппова.

«Диссертация поступила в МГУ 21 декабря. Она находится там на рассмотрении, поскольку она поступила 21 декабря, вот с этого момента начинается срок двухмесячный [для рассмотрения], исключая, может быть, даже каникулы», — рассказал Филиппов.

В апреле 2016 года участник «Диссернета» Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», как считает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.

О намерении Мединского защитить диссертацию в историческом факультете МГУ стало известно в ноябре 2016 года.

Министр защитил диссертацию в 2011 году в Российском государственном социальном университете. Позднее диссертационный совет РГСУ был распущен, и вопрос о степени был перенесен в Уральский федеральный университет.

В декабре министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что в диссертации Владимира Мединского нет плагиата. В конце года стало известно, что заседание перенесут.