Глава пресс-службы посольства США Мария Олсон прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об участии американских дипломатов в митингах оппозиции, передает РИА Новости.

«В целом же скажу, что, как и российские дипломаты в США, американские дипломаты и официальные лица в ходе каждодневной работы встречаются с самыми разными людьми», — сказала она.

Олсон также добавила, что дипломаты из США путешествуют по России для более полного и глубокого понимания ситуации в стране.

Ранее Лавров на пресс-конференции заявил, что американские дипломаты были неоднократно замечены на митингах оппозиции. Кроме того, он отметил, что дипломаты часто ездят по России и «исколесили буквально все — вдоль и поперек».

Кроме того, как рассказал Сергей Лавров, в последние годы нарастала вербовочная активность США в отношении российских дипломатов. Он вспомнил несколько случаев, в частности, эпизод с вербовкой сотрудника генерального консульства, который пришел к врачу забрать лекарство для Евгения Примакова.

По словам главы МИД, в апреле 2016 года прошлого года произошел «беспрецедентный случай», «на уровне второго человека в посольстве»: «Американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, буквально засунули в машину в его отсутствие 10 тысяч долларов вместе с предложением о сотрудничестве… Деньги, если кто интересуется, были оприходованы в нашей бухгалтерии и сейчас работают на благо российского государства».