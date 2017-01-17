Самолет ВВС Нигерии по ошибке нанес удар по лагерю беженцев во время операции против террористов «Боко Харам». Об этом пишет Telegraph.

В результате удара погибли более 100 человек, в том числе сотрудники гуманитарных организаций таких как «Врачи без границ» и Международного комитета Красного креста. Власти штата страны Борно сообщили, что в настоящее время из лагеря проводится эвакуация раненых.

«Боко Харам» — радикальная нигерийская исламистская организация, в 2015 году присягнувшая на верность «Исламскому государству». Обе организации признаны терроритстическими, их деятельность запрещена в России.