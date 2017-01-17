Роскомнадзор начал исполнение определения Мосгорсуда о блокировке эпизода сериала «Шерлок», выложенного в интернет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря надзорного ведомства Вадима Ампелонского.

«Внесены соответствующие ссылки в реестр, хостинг-провайдерам направляются уведомления о необходимости удалить противоправный контент, чтобы избежать блокировки. Если этого не будут сделано в течение трех дней, мы дадим команду операторам сотовой связи, и они заблокируют», — сказал он.

«Первый канал» обратился в Мосгорсуд с иском о блокировке попавшего в Сеть до официальной премьеры эпизода британского сериала «Шерлок» 16 января. Суд направил в Роскомнадзор определение о блокировке эпизода.

Накануне Первый канал сообщил, что заключительная серия четвертого сезона телесериала «Шерлок» попала в интернет раньше срока в результате хакерской атаки.

Ранее, как сообщали британские СМИ, стало известно, что Би-би-си в свою очередь проверяет, не была ли утечка эпизода преднамеренной. В подразделении BBC Worldwide, которое занимается продажей контента корпорации за рубеж, заявили, что проводят расследование инцидента.

Также в понедельник стало известно, что запланированный на этот день мастер-класс сценариста и продюсера сериала, организацией которого занималась академия Первого канала, перенесен.

«Стивен [Моффат] и Сью [Верчью] просили подчеркнуть, что очень не любят подводить людей и понимают важность такого общения для нашей индустрии, но просят их понять и отложить эту встречу», — объяснила Елена Афанасьева, директор дирекции креативного планирования Первого канала.

Напомним, показ последнего эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» состоялся в минувшее воскресенье. Первый канал транслировал серию практически одновременно с Би-би-си, однако за сутки до эфира финальный эпизод появился в интернете с русской озвучкой.