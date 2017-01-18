Российские власти продлили бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в России еще на два года. Об этом в своем фейсбуке в ночь на среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью в американских СМИ о бывшем главе ЦРУ Майкле Морелле.

«Как передают СМИ, бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что у президента России есть “отличная возможность” сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. (…) Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ !!! не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет», — написала она.

Захарова также заявила: «суть того, что предлагает ЦРУшник, это идеология предательства».

«Вы проговорись, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для Вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты, — отметила представитель российского МИД и заключила: — Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл».

Напомним, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден проживает в России с 2013 года. В 2014 году он получил вид на жительство сроком на три года.

Тогда, в 2014 году, Сноуден, рассказывая о своей жизни в России британским журналистам, назвал получение политического убежища в России везением, так как в США его бы «ждал несправедливый суд».

Спустя два года, в 2016 году, Сноуден заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил президента Барака Обамы о помиловании. Также сайт WikiLeaks, публикующий секретные данные, призвал Обаму помиловать Сноудена, а также своего информатора Челси Мэннинг.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призвал Россию экстрадировать его.

В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.