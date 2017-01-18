Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks, бывшему аналитику разведки армии США, осужденной за утечку информации в 2010 году, Челси Мэннинг, сообщает The New York Times.

По данным издания, Мэннинг проведет в тюрьме еще четыре месяца и выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден приветствовали решение Обамы и выразили благодарность всем, кто выступал за помилование Мэннинг.

«Ваше мужество и решимость сделали невозможное возможным», — цитирует слова Ассанжа портал WikiLeaks в твиттере.

Также WikiLeaks назвал смягчение приговора Мэннинг «победой».

Ранее Ассанж как минимум дважды заявлял, что согласен сдаться властям США в обмен на помилование Челси Мэннинг.

«Пусть это будет сказано здесь со всей серьезностью, с добрым сердцем. Спасибо, Обама», — в свою очередь написал в твиттере Сноуден.

Он также поблагодарил всех, кто боролся за смягчение наказания Мэннинг в последние годы.

По данным властей США, в 2010 году американский военный Брэдли Мэннинг передал WikiLeaks более 700 тысяч военных документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке.

В 2013 года Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы. На следующий день после вынесения приговора Мэннинг объявил, что он женщина по имени Челси.

В 2016 году Мэннинг дважды пытался совершить самоубийство, а также объявлял голодовку, которую прекратил после разрешения на операцию по смене пола.

В ноябре 2016 года Мэннинг написала прошение о помиловании.