Кузбасский бизнесмен Александр Щукин, обвиняемый в вымогательстве, написал явку с повинной. Он признался, что в 2014 году дал взятку другому фигуранту дела, бывшему руководителю Следственного управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Щукин и Калинкин обвиняются в вымогательстве акций угольного предприятия «Разрез «Инский», рыночная стоимость которых составляет не менее одного миллиарда рублей.

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По данным Интерфакса, явку с повинной Щукин сделал накануне на заседании апелляционной инстанции Новосибирского облсуда, где рассматривалась жалоба Калинкина на продление ему срока содержания под стражей до 13 апреля.

Щукин сообщил, что подарил Калинкину BMW X5, который впоследствии был зарегистрирован на мать гражданской супруги последнего.

По словам источника агентства, «отдельного уголовного дела по данному факту в настоящее время не возбуждено».

В настоящее время Калинкин является единственным фигурантом дела, который остался в СИЗО — все остальные находятся под домашним арестом, мера пресечения всем фигурантам дела продлена до 13 апреля, отмечает Интерфакс.

В отношении Калинкина также возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Дело связано с тем же эпизодом, по которому экс-начальнику СУ СКР по Кемеровской области уже предъявлено обвинение в вымогательстве.

Калинкин свою вину отрицает.

По делу о вымогательстве также проходят: заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Сергей Крюков, старший следователь отдела Артемий Шевелев, начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая, доверенное лицо Александра Щукина Геннадий Вернигор и «иные неустановленные лица».

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Губернатор Кузбасса Аман Тулеев назвал обвинения абсурдными, а задержания своих помощников — попыткой давления на него самого.