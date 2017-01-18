ФАС России возбудила дело о нарушении закона о конкуренции в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сотрудников министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Действия властей Самарской области могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа», — отметили в ФАС.

Обращение в антимонопольную службу поступило от ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»).

Антимонопольное ведомство, проверив его, установило, что с 2010 года между указанными лицами реализуется соглашение о переводе крупных потребителей газа от «СВГК» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз».

Также антимонопольное ведомство выяснило, что в 2011 году губернатор Самарской области совместно с «дочкой» Газпрома утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации на территории региона.

«Стоит отметить, что разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие Газпрому, но и независимым организациям», — подчеркнули в ФАС.

В ведомстве отметили, что в регионе действуют еще как минимум две газораспределительные организации, несмотря на это, корректировка схемы была принята без согласования с ООО «СВГК».

«Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что «такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО “Газпром” могут привести к уходу с рынка ООО “Средневолжская газовая компания”».