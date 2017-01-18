В здании городского парламента Санкт-Петербурга представители РПЦ освятили воду перед Крещением. Об этом сообщил в своем твиттере корреспондент «Эха Москвы» Валерий Нечай.

РПЦ уже захватила не только Исаакиевский собор, но и парламент Петербурга. Вот, что происходит перед заседанием. pic.twitter.com/mHMvUny5Tb — Valery Nechay (@Vnechay) January 18, 2017

Меня просветили! В здании городского парламента освящают воду! Перед Крещением. В здании законодательного собрания. — Valery Nechay (@Vnechay) January 18, 2017

Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга передали РПЦ Исаакиевский собор, который является государственным музеем-памятником. Об этом 10 января заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Собор передали церкви в безвозмездное пользование на 49 лет.

В связи с этим в Петербурге прошли акции протеста. 11 января движение «Весна» развернуло на колоннаде Исаакиевского собора баннер «Не РПЦ». 12 января активисты прочитали Конституцию у стен собора. Еще одна акция прошла 13 января.

А 12 января стало известно, что Петербург передаст РПЦ и храм святой Екатерины в Пушкине.

Как сообщал телеканал «Дождь», в прошлом году государство передало РПЦ 133 объектов.