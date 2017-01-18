Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди в Страсбурге назвала решение суда по делу о «законе Димы Яковлева» взвешенным, передает ТАСС.

«Решение очень взвешенное», — сказал она, не уточнив других подробностей обсуждения.

Накануне стало известно, что Совет Федерации проигнорирует решение ЕСПЧ о «законе Димы Яковлева». Замминистра юстиции Георгий Матюшкин сообщил, что Россия обжалует решение ЕСПЧ.

ЕСПЧ признал, что Россия незаконно прервала процесс усыновления нескольких детей американскими семьями.

С заявлением в суд обратились 45 семей. Суд постановил выплатить каждой паре родителей по три тысячи евро в качестве морального ущерба и по 600 долларов на покрытие издержек и расходов.

По словам адвоката Каринны Москаленко, представляющей интересы американских семей, суд признал нарушение только по двум статьям Конвенции о защите прав человека (8 и 14), хотя они отмечали нарушении трех статей (также статьи 3).

Закон «Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей гражданами США, был принят в 2012 году.