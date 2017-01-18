Депутаты подрались на заседании заксобрания Петербурга из-за принятия постановления по Исаакиевскому собору, передает «Фонтанка».

Депутат партии «Яблоко» Михаил Амосов выступил против постановления «Единой России» и ЛДПР, согласно которому собор переходит РПЦ. По информации издания, Амосов предложил внести поправки в постановление, однако спикер заксобрания Вячеслав Макаров его проигнорировал.

«Это не по-христиански. Я за поправки, дайте сроки на поправки!», —выкрикивал Михаил Амосов. Депутаты «Единой России» Юрий Бочков и Сергей Купченко попытались успокоить его, после этого случилась потасовка.

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Ранее в среду Санкт-Петербургский союз ученых опубликовал открытое письмо, в котором выступил проти передачи Исаакиевского собора РПЦ. Это решение союз назвал «недопустимым».

«Построенный в середине XIX в. на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно», — сказано в письме.

Напомним, ранее власти Санкт-Петербурга передали РПЦ Исаакиевский собор, который является государственным музеем-памятником. Об этом 10 января заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Собор передали церкви в безвозмездное пользование на 49 лет.