Центральный районный суд Челябинска прекратил дело Челябинского регионального экологического общественного движения «За природу» о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Андрей Лепехин.

Движение обвиняли в том, что оно размещало материалы в интернете, не указывая, что информация распространяется так называемым «иностранным агентом». Конкретным поводом послужил личный пост, опубликованный в «Живом журнале» лидером НКО Андреем Талевлиным.

В ноябре прошлого года Центральный районный суд Челябинска по этому делу отменил решение мирового судьи о штрафе в 400 тысяч рублей движению «За природу».

А месяцем ранее мировой судья судебного участка №1 Центрального района Челябинска признал движение виновным в нарушении порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента. Мировой судья оштрафовал за это организацию на 400 тысяч рублей, а самого Талевлина как физическое лицо — на 50 тысяч рублей.

«Тогда мировой суд, рассматривая это дело, нарушил подсудность. Суд второй инстанции согласился с нашими доводами, отменил решение мирового судьи и направил дело в район. Сегодня районный суд поставил точку в этом деле, согласившись с нашими доводами и прекратив это дело», — заключил адвокат Лепехин.

Министерство юстиции России включило Челябинское региональное экологическое общественное движение «За природу» в реестр иностранных агентов в марте 2015 года.