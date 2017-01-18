Краснодарский суд отложил рассмотрение апелляции на арест активиста Алексея Кнедляковского, который провел 20 декабря акцию с прикреплением креста к памятнику Феликсу Дзержинскому.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Александр Попков, представляющий Кнедляковского в суде, он через канцелярию суда подал жалобу на арест активиста 27 декабря. В этот же день сам Кнедляковский, находясь в спецприемнике, обжаловал арест, однако его заявление попало в суд только 10 января.

При этом адвокат подчеркивает, что такие дела суд обязан рассматривать в течение суток.

«Сегодня мы ходатайствовали о приобщении к делу копии моей жалобы. Судья не стала ее принимать, а решила отложить заседание, чтобы поискать документ в суде. Мне звонили из суда, сказали, чтобы я сам пришел искать жалобу», — говорит Попков.

Напомним, активиста Алексея Кнедляковского арестовали 23 декабря на 15 суток. По словам активистки Нины Соловьевой, суд длился менее 10 минут.

Кнедляковского задержали днем ранее возле дома по подозрению в причастности к организованной 20 декабря акции у памятника Феликсу Дзержинскому.