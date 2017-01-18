В московском окружном военном суде в слушаниях уголовного дела об убийстве Бориса Немцова объявлен перерыв до 1 февраля.

Как сообщил председательсьтвующий на процессе судья Юрий Житников, перерыв связан с техническими причинами. Зал, где слушается дело Немцова, — единственный, где работает видео конференц-связь, которая сейчас понадобилась для другого процесса. В то же время перевести слушания по делу Немцова в другой зал не представляется возможным, поскольку он не оборудован для присяжных.

На заседании в среду в ходе обсуждения ходатайств стороны защиты (просившей приобщить фотоплакат Большого Москворецкого моста) адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров еще раз поднял тему отсутствия ключевой для семьи убитого политика видеозаписи с камер наблюдения — записи непосредственно момента убийства Немцова на Большом Москорецком мосту.

«Важнейшей проблемой этого дела является отсутствие, я считаю, сознательное, видеозаписей самого момента убийства», — сказал Прохоров, напомнив при этом про записи с погодной камеры ТВЦ, которая располагалась на гостинице «Балчуг», но оказалась очень плохого качества.

По его словам, адвокаты с самого начала требовали, чтобы полномочные органы, которые ведут наблюдение за мостом, предоставили видеозаписи. Прежде всего они обращались с соответствующим запросом к тогдашнему главе ФСО Евгению Мурову. С этим же запросом в ФСО обращался и предыдущий следователь по делу Краснов.

Ответ ФСО (не за подписью Мурова) гласил, что территория Большого Москворецкого моста якобы «не является охраняемым объектом» ФСО и ведомство якобы не располагает видеозаписями. А кто располагает — непонятно.

«Мы ни секунды не верим в этот ответ, — отметил Прохоров, напомнив, что ФСО долгое время возглавлял Виктор Золотов, «близкий друг Рамзана Кадырова». — Абсолютно уверен, что видеозаписи существуют, и когда-нибудь они всплывут».

Накануне показания по делу давал экс-командир батальона «Север» Алибек Делимханов. Именно под его началом служил предполагаемый киллер Заур Дадаев.

На большинство вопросов свидетель не имел четкого ответа. Он так и не смог пояснить адвокату семьи Немцова, как Дадаев смог уволиться из батальона всего за один день и, по совпадению, 28 марта 2015 года (на следующий день после убийства Немцова).

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве арестованы: предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.