В 300-тысячном Мурманске на грани закрытия оказался один из трех родильных домов, официально признанный лучшим в регионе.

Учреждение единственное на Кольском полуострове прошло переаттестацию по программе Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЭФ как «больница, доброжелательная к ребенку». Сертификат ВОЗ получило еще в 1997 году — третьим в России и первым в Мурманской области.

О скором закрытии роддома предупредили сами врачи. Как только информация попала в социальные сети, губернатор Марина Ковтун в твиттере пригрозила распространителям слухов ответственностью.

«Информация недостоверна. Роддом работает и будет работать», — заявила она.

На следующее утро областной Минздрав распространил официальное заявление, в котором сообщения о закрытии родильного дома №3 также назвал недостоверными: «Никаких планов о закрытии данного учреждения нет».

Для более подробных комментариев чиновники Минздрава недоступны. Однако существует решение суда, по которому роддом должен прекратить работу не позднее 16 марта. Оно было вынесено еще в 2013 году по иску Роспотребнадзора — российскому надзорному ведомству не понравилась устаревшая система вентиляции.

Новые санитарно-эпидемиологические требования так или иначе повлияли на работу всех российских клиник. Суды дают отсрочки, бюджеты регионов финансируют переоснащение.

Отсрочку давали и мурманскому роддому. В 2014-2015 годах удалось полностью поменять вентиляцию в одном из корпусов, потом подвел подрядчик, договор расторгли в суде, а новый тендер сыграть не успели: 1 января прошлого года эффективное учреждение забрал из муниципального ведения областной Минздрав. После этого вопрос о ремонте отпал: в 2016 году в этом направлении не сделано вообще ничего — об этом журналистам рассказал экс-главврач родильного дома Сергей Сидоренко, который после объявления о закрытии роддома уволился по собственному желанию.

Очевидно, что к 16 марта, до которого действует отсрочка исполнения решения суда, новая вентиляция в роддоме не появится. За этим последует либо приостановка деятельности учреждения, которое в год принимает 1900 родов, либо его реорганизация. На последней настаивает Минздрав: у чиновников есть идея присоединить родильный дом к расположенной на другом конце города больнице «скорой помощи», у которой и так есть свое отделение родовспоможения. Правда, далеко не так популярное у пациентов: сравнения с «третьим» этот роддом не выдерживал — проводил в год на 500 родов меньше.

Именно на такой оптимизации настаивали чиновники министерства на декабрьском заседании экспертного совета. Если она будет реализована, экс-главврач Сергей Сидоренко дает неутешительный прогноз: по его мнению, роддом протянет еще года два, после чего будет переквалифицирован в консультативно-диагностический центр при больнице, где роды приниматься не будут. Но информации источника «Новой газеты», такие планы обсуждаются вполне серьезно.

Женщины уже объявили сбор подписей за сохранение роддома №3. Подписные листы в ближайшее время передадут в Минздрав области.