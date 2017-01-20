Утром 20 января в Санкт-Петербурге задержали лидера «химкинских» дальнобойщиков Андрея Бажутина. Как он сам рассказал «Новой газете», причину произошедшего не объяснили.

«Утром я вышел из парадной, трое полицейских меня задержали без предъявления каких-либо обвинений и сказали, что повезут в 29 отдел полиции, а потом в суд, — рассказал Бажутин. — Но по факту мы сразу заехали в суд, было назначено заседание по делу о мелком хулиганстве: причиной стал эпизод, имевший место 29 декабря 2016 года на Западном скоростном диаметре (ЗСД, платная автомобильная дорога вдоль выходящей на Финский залив западной части Санкт-Петербурга — ред.) в Петербурге — по факту отгибания шлагбаума».

Со слов активиста, некоторые люди не оплачивают проезд по трассе, а просто огибают шлагбаум. «В этих случаях сотрудниками ЗСД, как правило, подается заявление о ДТП, машина объявляется в розыск. Мы хотели подтвердить, что факта ДТП быть не может, поскольку не наносится ущерб ни шлагбауму, ни машине», — говорит активист.

29 декабря Бажутин попытался зафиксировать на видео технологию такого проезда: «Мы подъехали к шлагбауму, остановились и зафиксировали, что шлагбаум имеет по ГОСТам определенный градус откидывания по горизонтали и вертикали, никакого вреда нет. Мы убеждены, что взимание платы на этом участке незаконно, а тем более взимание штрафов, потому что в российском законодательстве нет такого нарушения: "бесплатный проезд по платной трассе"».

По мнению Бажутина, это схоже с системой «Платон»: «Деньги берет частная компания, заключившая концессионное соглашение, причем сама компания зарегистрирована на Кипре, и деньги она получает вне зависимости от трафика и того сколько машин реально воспользовались дорогой».

В настоящее время Андрей Бажутин дожидается судебного заседания, которое по его просьбе было перенесено на 16:00 по московскому времени.

«Я хотел написать заявление, что меня фактически украли от парадной, незаконно задержали, но судья мою жалобу отклонил, сказал: "Обращайтесь в прокуратуру". Дальше я хотел написать ходатайство о перенесении сроков суда на завтра, чтобы мне предоставили адвоката, но судья сказал, что дело будет рассматриваться сегодня же, но перенес суд на 16:00».