Казанский отель «Дон Кихот» отказал движению «Открытая Россия» в аренде зала для проведения учредительной конференции. Об этом рассказал «Новой газете» Андрей Новиков, представитель движения в Татарстане.

На учредительной конференции «Открытой России» в Татарстане планировалось обсудить создание регионального отделения в республике, определить его количественный состав, а также избрать членов совета.

По словам Новикова, отель объяснил отказ проведением «пожарных мероприятий».

Это уже не первый отказ, который получила «Открытая Россия». Накануне и отель «Корстон» также отказал предоставить площадку для мероприятия, заявив, что у них вышла из строя система отопления.

Новиков напомнил, что подобные инциденты происходят не впервые. Так, в 2015 году в Казани неизвестные попытались сорвать лекцию профессора Андрея Зубова, организованную «Открытой Россией». Тогда организаторам мероприятия также отказали в двух местах.

В связи этим было принято решение провести лекцию в частном музее советских игровых автоматов, однако перед началом выступления профессора в зал вошли полицейские и попросили слушателей выйти, сообщив, что поступил звонок о заложенной бомбе.

Зубов закончил чтение лекции в кафе неподалеку. По словам организаторов мероприятия, в заведении, помимо слушателей, находились сотрудники управления по противодействию экстремизму.

Илья Горшков — для «Новой газеты»