Российского программиста Станислава Лисова, задержанного накануне в Испании, подозревают в создании разработке «банковского трояна» NeverQuest, передает РИА Новости.

По данным гражданской гвардии Испании, Лисов является «одним из самых важных российских хакеров, которых разыскивают США».

Вирус давал доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. Сумма нанесенного вирусом ущерба оценивается в 5 млн долларов.

Станислава Лисова задержали 13 января в аэропорту Барселоны. Однако известно об этом стало накануне. Полицейские заявили, что делают это по запросу ФБР и Интерпола. Официальных обвинений россиянину не предъявили.

Супруга программиста Дарья Лисова рассказала, что в четверг или пятницу задержанного должны привезти в Мадрид, но что будет дальше — неизвестно: «Его могут отправить в США, так говорит адвокат. Ему грозит 35 лет».

Дарья Лисова утверждает, что ее муж работал из дома системным администратором, «делал сайты».

«Мы живем в однокомнатной квартире, у нас обычная семья. Детей нет, в сентябре мы только поженились. До этой ситуации ни разу не отдыхали в Европе, это был обычный новогодний отдых. (Мой муж) не такого уровня работник — он не владеет информацией, которую ему вменяют», — считает она.

Расследование в отношении программиста ведется с 2014 года. По информации полицейских, он и его помощники разработали и распространили вредоносную программу NeverQuest.