Украинская корпорация Roshen, созданная президентом Украины Петром Порошенко, закрывает кондитерскую фабрику в Липецке, подтвердили «Новой газете» в пресс-службе компании. Окончательную остановку производственной деятельности кондитерской фабрики запланировали на конец апреля 2017 года.

Как рассказали в пресс-службе, данное решение приняли «по экономическим и политическим причинам». По словам представителя компании, имела место «активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, а также давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, плюс снижение общего уровня покупательной способности населения».

В сентябре 2016 года на имущество Липецкой фабрики наложили арест, за которым последовали сокращения сотрудников. Кроме того, это лишило корпорацию возможности продать кондитерскую фабрику. На данный момент штат составляет 700 человек, которые уже оповещены о скором закрытии.

В 2013 году Росподребнадзор запретил ввоз таможенных товаров Roshen на территорию России, объясняя это проблемами с качеством продукции. В ответ компания заявила о строгом соблюдении норм сертификации на территории России и Украины. Однако запрет сказался на работе компании: производство было сокращено в три раза.

21 марта 2014 года в связи с решением Тверского районного суда города Москвы корпорация была вынуждена была приостановить деятельность всех своих предприятий. В середине апреля деятельность компаний была возобновлена.

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Елизавета Королькова — для «Новой газеты»