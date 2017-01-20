Под завалами отеля в Италии обнаружены шесть выживших, сообщает агентство ANSA.

Напомним, в минувшую среду на отель сошла лавина, которая, предположительно, была вызвана землятрясением. Накануне в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В момент трагедии в отеле находилось около 20 постояльцев и несколько сотрудников гостиницы. В результате схода лавины погибли 30 человек.