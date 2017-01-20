Спустя сутки под завалами отеля в Италии обнаружили выживших
Под завалами отеля в Италии обнаружены шесть выживших, сообщает агентство ANSA.
Valanga Hotel Rigopiano, Soccorso Alpino: "Ci sono tanti morti" https://t.co/JAtBcA6iu1 pic.twitter.com/LZf5xvlrYh— Rainews (@RaiNews) January 19, 2017
Напомним, в минувшую среду на отель сошла лавина, которая, предположительно, была вызвана землятрясением. Накануне в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4.
В момент трагедии в отеле находилось около 20 постояльцев и несколько сотрудников гостиницы. В результате схода лавины погибли 30 человек.