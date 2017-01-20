Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Турцией о строительстве «Турецкого потока», передает ТАСС.

Теперь документ передадут в Совет Федерации.

«Это инфраструктурно-значимый проект для сотрудничества в газовой сфере России с европейскими странами и, прежде всего, Турцией», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По информации агентства, система газопровода пройдет через акваторию Черного моря из России до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток. Планируется, что их введут в эксплуатацию до 30 декабря 2019 года.

В декабре сообщалось, что строительство первой ветки газопровода «Турецкий поток» начнется во второй половине 2017 года. В это же время соглашение ратифицировала турецкая сторона.

«Турецкий поток» был заморожен в декабре 2015 года на фоне резкого ухудшего российско-турецких отношений после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик на границе с Сирией. Переговоры по проекту возобновились в августе 2016 года.