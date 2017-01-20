Басманный суд отказал политику Алексею Навальному в жалобе на действия Следственного комитета, который отказался возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников СК, которые, по мнению Навального, следили за его семьей.

Как рассказала «Новой газете» пресс-секретарь суда Юнона Царева, заседание прошло еще 9 января.

«В судебном заседании были изучены представленные материалы, в том числе отзыв ГСУ СК России. Рассмотрев представленные материалы, суд оставил без удовлетворения жалобу Навального», — сказала она.

По ее словам, суд рассмотрел представленные материалы, в том числе отзыв СК. В отзыве отмечается, что ведомство не нашло оснований для проверки, потому что в нем «не было данных о совершенных или готовящихся преступлениях, отнесенных к компетенции СК». После этого заявление Навального направили в МВД по Москве, а политику отправили соответствующее уведомление.

Читайте также Из Кировлеса в президенты

В заявлении Навальный пишет, что сотрудники правоохранительных органов следили за его семьей, в том числе несовершеннолетними детьми, с помощью специальных технических средств.