Управление Следственного комитета по Новгородской области начало доследственную проверку инцидента с участием сотрудников ДПС, которые, предварительно, сломали водителю автомобиля дорогостоящий протез руки.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшедшего, в том числе устанавливаются личности сотрудников полиции и пострадавшего мужчины, принимаются меры к установлению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, опрашиваются очевидцы происшествия», — сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

Ранее в интернете опубликовали видеозапись, на которой видно, как сотрудники ДПС останавливают автомобиль на одной из улиц Новгорода. За рулем находился молодой человек, который на предложение выйти из машины и сесть в патрульный автомобиль ответил отказом.



Тогда сотрудники ДПС применили к нему силу, в результате сломав дорогостоящий протез руки. Молодой человек упал на снег, но полицейские продолжили тащить его к своей машине.

Илья Горшков — специально для «Новой газеты»