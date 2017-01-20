Новая газета

Под завалами отеля в Италии нашли еще двух выживших

Общество

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Всего восемь человек обнаружили спасатели под завалами отеля в Италии в четверг, сообщает агентство ANSA. Среди выживших — двое детей. Ранее сообщалось о шести выживших.

Спасатели обнаружили женщину с дочерью. Под завалами они провели 43 часов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Обе женщины уже доставлены в больницу.

«Они были очень счастливы (что их обнаружили, — ред.), у них нет слов», — рассказал спасатель. 

Под завалами еще остаются живые люди, сообщает агентство. Спасатели неоднократно говорили с ними, пишет ANSA.

В минувшую среду на отель сошла лавина, которая, предположительно, была вызвана землятрясением. Накануне в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4. 

В момент трагедии в отеле находилось около 20 постояльцев и несколько сотрудников гостиницы. В результате схода лавины погибли 30 человек.

Теги:
жертвы, землетрясение, стихия, италия

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