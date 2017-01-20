Всего восемь человек обнаружили спасатели под завалами отеля в Италии в четверг, сообщает агентство ANSA. Среди выживших — двое детей. Ранее сообщалось о шести выживших.

Спасатели обнаружили женщину с дочерью. Под завалами они провели 43 часов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Обе женщины уже доставлены в больницу.

«Они были очень счастливы (что их обнаружили, — ред.), у них нет слов», — рассказал спасатель.

Под завалами еще остаются живые люди, сообщает агентство. Спасатели неоднократно говорили с ними, пишет ANSA.

В минувшую среду на отель сошла лавина, которая, предположительно, была вызвана землятрясением. Накануне в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В момент трагедии в отеле находилось около 20 постояльцев и несколько сотрудников гостиницы. В результате схода лавины погибли 30 человек.