Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, рассказала «Новой газете» представитель Басманного суда Юнона Царева.

В декабре Басманный суд продлил на три месяца арест Белых. Адвокаты просили отправить его под домашний арест.

В ноябре прошлого года Белых отказался от адвокатов Вадима Прохорова и Ольги Михайловой, потому что параллельно юристы занимаются делом убийства политика Бориса Немцова и планируют сосредоточиться на нем. Делом Белых занимается адвокат Андрей Грохотов.

Напомним, Никиту Белых задержали в конце июня в Москве при получении 150 тысяч евро наличных от владельца «Нововятского лыжного комбината» Юрия Зюдхаймера. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит 15 лет лишения свободы. Сам политик отрицает свою вину.

Позднее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что деньги, которые Зюдхаймер передал Белых, планировалось направить на благоустройство области перед выборами в Госдуму для привлечения голосов за «Единую Россию».