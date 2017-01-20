В Москве полиция задержала около 30 строителей, когда они пришли в трудовую инспекцию писать жалобы на задержку выплаты заработной платы. Об этом «Новой газете» сообщил активист Александр Зимбовский.

По его словам, речь идет о сотрудниках двух организаций — ООО «Горизонт» (строила Московское центральное кольцо) и СМУ-77.

Строителям, по утверждению Зимбовского, уже третий месяц не платят зарплату: долг каждому строителю за один месяц в среднем составляет около 60 тысяч рублей.

Он добавил, что люди работали по 12 часов в день без выходных.

«При задержании сотрудники полиции не представились и не объяснили причин задержания», — отметил Зимбовский.

В настоящий момент строители доставлены в ОВД по району Орехово-Борисово Южное.

12 августа 2016 года компания «Горизонт» стала победителем конкурса на реконструкцию Щелковского шоссе. Цена контракта, предложенная победителем, составляет 4,74 млрд руб.