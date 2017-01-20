Архангельский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который оштрафовал руководителя антисектанского центра «Гражданская безопасность» Дениса Данилова за публикацию видеоролика, где указывается схожесть фашистской и современной неоязыческой символики

Сумма штрафа не уточняется.

Сам Данилов в интервью агентству «Беломорканал» подтверждает наличие фашистского символа в своем видеоролике. Однако, по мнению сектоведа, с таким же основанием можно привлечь любого пользователя за публикацию фильма «Семнадцать мгновений весны» или «Обыкновенный фашизм» или учителя истории, который подготовил презентацию об истории Третьего рейха.

«Такое расширенное толкование закона об экстремизме может привести к тому, что правоохранительные органы будут изолировать не реальных фашистов и неонацистов, а, наоборот, антифашистов», — сообщил Данилов.

Ранее Ломоносовский районный суд признал Данилова виновным в нарушении 114 федерального закона о противодействии экстремисткой деятельности.

Елизавета Королькова — для «Новой газеты»