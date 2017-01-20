Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение закрыть фабрику Roshen в Липецке приняло ее руководство, передает Интерфакс.

«Это решение владельцев, работа там проводилась, и президент делал заявления относительно этого. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение», — цитирует Пескова агентство.

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Ранее в пятницу украинская корпорация Roshen, созданная президентом Украины Петром Порошенко, сообщила, что закрывает фабрику в Липецке. Планируется, что окончательно производство остановится в конце апреля 2017 года.

Как рассказали «Новой газете» в пресс-службе, данное решение приняли «по экономическим и политическим причинам».

В сентябре 2016 года на имущество Липецкой фабрики наложили арест, за которым последовали сокращения сотрудников. Кроме того, это лишило корпорацию возможности продать кондитерскую фабрику. На данный момент штат составляет 700 человек, которые уже оповещены о скором закрытии.

В 2013 году Росподребнадзор запретил ввоз таможенных товаров Roshen на территорию России, объясняя это проблемами с качеством продукции. В ответ компания заявила о строгом соблюдении норм сертификации на территории России и Украины. Однако запрет сказался на работе компании: производство было сокращено в три раза.

Елизавета Королькова — для «Новой газеты»