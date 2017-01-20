Новая газета

Суд отправил под домашний арест подозреваемого во взятке замглаву Пушкинского района Подмосковья

Общество

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Черемушкинский районный суд отправил под домашний арест заместителя главы Пушкинского района Подмосковья Романа Елисеева, задержанного по подозрению в коррупции, передает телеканал «360».

Он будет находиться под домашним арестом до 20 марта 2017 года.

Ранее в пятницу Романа Елисеева задержали по подозрению в получении миллиона рублей в качестве взятки. По информации телеканала, он вымогал деньги за согласование размещения объектов предпринимательской деятельности.

Елисеев признал вину.

Теги:
домашний арест, суды

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