Черемушкинский районный суд отправил под домашний арест заместителя главы Пушкинского района Подмосковья Романа Елисеева, задержанного по подозрению в коррупции, передает телеканал «360».

Он будет находиться под домашним арестом до 20 марта 2017 года.

Ранее в пятницу Романа Елисеева задержали по подозрению в получении миллиона рублей в качестве взятки. По информации телеканала, он вымогал деньги за согласование размещения объектов предпринимательской деятельности.

Елисеев признал вину.