Из ОВД по району Орехово-Борисово Южное отпустили троих строителей, ранее задержанных у трудовой инспекции, куда они пришли, чтобы подать жалобы на задержку зарплаты. Об этом «Новой газете» сообщил активист Александр Зимбовский.

Он также уточнил информацию об общем количестве задержанных: всего, по его словам, в ОВД доставили 23 человека. Ранее он сообщал, что полиция увезла около 30 человек.

По словам Зимбовского, правоохранители объяснили задержание поступившими жалобами от местных жителей. Якобы их возмутило большое скопление людей у здания трудовой инспекции. Также сотрудники полиции сообщили задержанным строителям, что проверяют их на причастность к совершению преступлений.

Двое из вышедших из ОВД людей рассказали «Новой» подробности произошедшего. Так, Улан Жапаров, проработавший газоэлектросварщиком в ООО «Горизонт» более года, сообщил, что ему и коллегам не выплачивали зарплату несколько месяцев — с августа по октябрь прошлого года.

«22 декабря я ушел с работы. Пришли представители фирмы и сказали, что не в состоянии платить, посоветовали искать другую работу. А также написать заявление на увольнение или отпуск. Я отказался. Трудовая до сих пор у них лежит», — рассказал он.

«Мы подошли к зданию инспекции подать жалобу на то, что нам не выплачивают зарплату. Там нас уже ожидали 15 полицейских. Я не знаю, откуда они узнали, что мы придем. Попросили предъявить документы. Я дал паспорт, его сразу забрали, а меня посадили в автобус. Когда я попросил вернуть документ, сказали, что будут проверять меня на ранее совершенные преступления», — продолжил Жапаров.

Он добавил, что в отделении его продержали более двух часов. «Сфотографировали, отпечатки пальцев не стали снимать и опустили», — сказал строитель.

По словам Жапарова, в компании «Горизонт» работают 3 тыс. человек, и половине из них (1,5 тыс.) не платят зарплату. «В основном, люди с регионов и СНГ, не москвичи. Они (представители фирмы, — ред.) вынудили людей уехать по домам», — добавил строитель.

Он добавил, что вместе с другими строителями строил Четвертое транспортное кольцо, Восточную Хорду и участок от Шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе.

Проходчик из СМУ-77 Амрулло Сироджов также не работает в своей компании с 22 декабря. По его словам, он не получал зарплату с октября по декабрь прошлого года.

«Всего задержали зарплату 70–75 человек. Многие, человек 20, не смогли найти другую работу, и были вынуждены покинуть страну», — сообщил Сироджов.

Он добавил, что в ОВД находятся двое граждан России, остальные — граждане Узбекистана и Таджикистана.

Сотрудники СМУ-77, сообщил Сироджов, строили в Москве участок метро от станции «Парк Победы» до «Деловой центр».

На звонки «Новой газеты» в компании «Горизонт» не ответили.

Сотрудники полиции задержали строителей двух фирм — ООО «Горизонт» и СМУ-77 — ранее в пятницу. Те пришли в трудовую инспекцию, чтобы написать жалобы на задержку зарплаты, которую им не платят уже несколько месяцев. Как ранее рассказывал Зимбовский, долг каждому строителю за один месяц в среднем составляет около 60 тысяч рублей. Он также сообщал, что люди работали по 12 часов в день без выходных.