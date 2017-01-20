В Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Трамп с женой и избранным вице-президентом Майком Пенсом, по традиции, приняли участие в службе в Соборе святого Иоанна рядом с Белым домом. После этого они отправились в президентсткую резиденцию, там их встретили Барак и Мишель Обама.

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В 19:30 мск начнется торжественная процессия к Капитолию, после которой Трамп принесет президентскую клятву.

Церемония завершится торжественным парадом.

Дональд Трамп станет 45-м президентом в истории США.