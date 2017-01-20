В Вашингтоне началась церемония инаугурации Трампа
В Вашингтоне началась церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
The transition. pic.twitter.com/lEU1OU2DqL— David Nakamura (@DavidNakamura) January 20, 2017
Трамп с женой и избранным вице-президентом Майком Пенсом, по традиции, приняли участие в службе в Соборе святого Иоанна рядом с Белым домом. После этого они отправились в президентсткую резиденцию, там их встретили Барак и Мишель Обама.
В 19:30 мск начнется торжественная процессия к Капитолию, после которой Трамп принесет президентскую клятву.
Церемония завершится торжественным парадом.
Дональд Трамп станет 45-м президентом в истории США.