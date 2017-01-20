Избранный президент США Дональд Трамп принес присягу и произнес президентскую клятву на церемонии инаугурации в Капитолии.

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«Я, Дональд Трамп торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», - поклялся избранный президент.

В церемонии принимали участие дети Дональда Трампа и его жена Меланья. На инаугурации также присутствовали 44-й президент США Барак Обама с женой Мишель, экс-кандидат в президенты Хилари Клинтон с мужем Биллом, Джордж Буш младший, бывший вице-премьер Джо Байден и другие американские политические деятели.

Трамп принес присягу на Библии, принадлежавшей президенту Аврааму Линкольну.

Президент произнес традиционную инаугурационную речь, которую написал cам.

«Перемены начинаются уже сейчас. Это ваш момент, он принадлежит вам. Он принадлежит всем, кто смотрит. Это ваш день. Это ваш праздник. И Соединенные Штаты Америки - ваша страна», — сказал Трамп.

Президент закончил свою речь фразой: «Вместе мы сделаем Америку великой снова. Спасибо вам, и благословит Господь Америку».

Также на церемонии в Капитолии присягу принес Майкл Пенс. Он стал 48-м вице-президентом США.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах в США, которые состоялись 8 ноября. В декабре Коллегия выборщиков подтвердила победу избранного президента: Трамп получил 304 голоса, его соперница Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 227 выборщиков.