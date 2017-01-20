Новая газета

В Вашингтоне прошли акции протеста против Трампа

Политика

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В Вашингтоне начались акции протеста против избранного президента Дональда Трампа. Полиции применила слезоточивый газ, передает АР.

В 19:30 мск Дональд Трамп принесет клятву как 45-й президент США. Церемония инаугурации проходит в столице США Вашингтоне, в Капитолии.

Дональд Трамп станет 45-м президентом в истории США.

Теги:
трамп, протесты, сша

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