В Вашингтоне начались акции протеста против избранного президента Дональда Трампа. Полиции применила слезоточивый газ, передает АР.

BREAKING NEWS: TEAR GAS BEING DEPLOYED AT ANTI-TRUMP PROTESTERS IN DC. pic.twitter.com/8XZ6s7y1ye — Breaking News Feed (@pzf) January 20, 2017

В 19:30 мск Дональд Трамп принесет клятву как 45-й президент США. Церемония инаугурации проходит в столице США Вашингтоне, в Капитолии.

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Дональд Трамп станет 45-м президентом в истории США.