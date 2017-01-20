Власти Пскова сократили количество гайд-парков с двух до одного и изменили расположение места проведения публичных акций — перенесли в удаленный от центра сквер 60-летия Октября за рекой Великой. Документ, подписанный и.о. губернатора Псковской области, опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Решение о переносе гайд-парка напрямую связано с пикетами за отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака, считает руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного собрания Олег Брячак.

«Я получил инсайдерскую информацию из администрации Псковской области о том, что пикеты раздражают губернатора», — пояснил в беседе с «Новой» Брячак.

По его словам, пикеты проходили с начала января в двух гайд-парках — в Летнем саду и у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади. Эсеры собирали подписи за отставку губернатора Псковской области. На месте пикетов были установлены баннеры «Турчака в отставку».

Фото: Олег Брячак

«С самого начала были попытки со стороны разного уровня чиновников помешать нам. Но, поскольку мы работаем исключительно в рамках закона — мы показали документацию — они как-то успокоились», — отметил депутат.

Следующим шагом со стороны администрации, продолжил он, была блокировка пикетов коммунальной техникой.

«В центре города поставили огромную фуру под знаком “Остановка запрещена”, к ней подогнали фургончик, обе машины полностью закрыли и плакат, и пикет. Наши активисты вызвали полицию. Та приехала разбираться, почему под знаком поставили технику. Что сделали коммунальщики. Они просто взяли черный пакет и повесили его на знак», — сообщил Брячак.

Фото: Олег Брячак

«Я выступил по этому поводу по радио, и рекомендовал впредь всем автомобилистам Псковской области возить черные пакеты, и парковаться там, где будет им удобно, то есть следовать примеру, который нам подает власть», — продолжил он.

Брячак отметил, что власти «препятствуют «волеизъявлению граждан, нарушают Конституцию и очень серьезно провоцируют граждан на выражение своих протестных настроений путем каких-то акций гражданского неповиновения».

«Это абсолютно немудрый шаг со стороны администрации. Я написал сегодня письмо президенту, где все изложил. Я информировал о том, что эта ситуация угрожает стабильности на территории области», — заключил эсер.

Фото: Олег Брячак

Вместе с тем Интерфаксу в пресс-службе региональной администрации пояснили, что решение принято после обращений руководителей города Пскова, представителей общественных организаций и самих граждан.

«Люди возмущены тем, что во время проведения публичных мероприятий невозможно подойти к памятникам культуры, которые являются визитной карточкой города Пскова», — заявили в областной администрации.