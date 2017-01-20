Спасатели извлекли из-под завалов 10 человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии. Об этом сообщает Reuters.

Спасенные находились под завалами почти двое суток. Трое из выживших — дети. Спасатели пока не извлекли всех выживших, на месте продолжаются работы. Ранее были найдены тела четырех погибших.

«Спасательная операция очень долгая и тяжелая», — сказал представитель спасательной службы Лука Кари.

В минувшую среду на отель сошла лавина, которая, предположительно, была вызвана землятрясением. Накануне в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В момент трагедии в отеле находилось около 35 постояльцев и несколько сотрудников гостиницы.