Болгарский телеканал btv со ссылкой на турецкие СМИ сообщил подробности задержания террориста Абдулгадира Машарипова, расстрелявшего в новогоднюю ночь в Стамбуле посетителей популярного ночного клубы Reina.

По информации журналистов, вычислить квартиру, где скрывался преступник, удалось благодаря женской ревности. В ходе одной из операций по поиску террориста стамбульская полиция задержала группу сторонников Исламского государства (запрещенная в России организация – Ред.), среди которых оказалась некая Ф.А., как выяснилось впоследствии, жена Машарипова.

После совершения теракта Машарипов первые дни скрывался в районе Зейтинбурну европейской части Стамбула, затем перебрался на съемную квартиру к жене и детям. Однако руководители ИГ якобы по соображениям безопасности приняли решение разделить семью. Муж с четырехлетним сыном переехал на конспиративное жилье в соседнем районе, жену с полуторагодовалой дочерью отправили в азиатскую часть города.

Между тем женщина от знакомых джихадистов узнала, что кроме денежного вознаграждения за успешный теракт в размере 200 тысяч долларов ее супруга поощрили новой женой – 27-летней сенегалкой по имени Дина. Брак был заключен по законам шариата.

При аресте Ф.А. рассказала оперативникам все, что знала, а также указала приблизительно дом, в котором прячется ее муж.

Сам Машарипов на первых допросах показал, что ему было приказано устроить теракт на многолюдной площади Таксим. Но он, обнаружив в большое количество сил безопасности, не решился там открыть стрельбу. Клуб «Рейна» привлек его внимание тем, что на входе в него стояли всего один полицейских и охранник.

Выходец из Узбекистана 34-летний Машарипов прошел боевую и террористическую подготовку в лагерях «Аль-Каиды» в Афганистане. Позже он примкнул к ИГ. В Турцию Машарипов вместе с семьей нелегально перебрался из Ирана.

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле было совершено нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата. В результате погибли 39 человек, еще 70 человек получили ранения. Большая часть погибших — иностранцы, в том числе гражданка России, 28-летняя Нурана Гасанова.