Московский суд Петербурга оштрафовал лидера «химкинских» дальнобойщиков Андрея Бажутина на 1000 рублей.

Адвокаты настаивали на том, что лидер дальнобойщиков только снимал на видео и проверял шлагбаум. «Все доводы защиты суд отклонил», — сказал Андрей Бажутин «Новой газете».

Ранее в пятницу Бажутина задержали, когда он вышел из дома. «Утром я вышел из парадной, трое полицейских меня задержали без предъявления каких-либо обвинений и сказали, что повезут в 29 отдел полиции, а потом в суд, — рассказал Бажутин. — Но по факту мы сразу заехали в суд, было назначено заседание по делу о мелком хулиганстве: причиной стал эпизод, имевший место 29 декабря 2016 года на Западном скоростном диаметре (ЗСД, платная автомобильная дорога вдоль выходящей на Финский залив западной части Санкт-Петербурга — ред.) в Петербурге — по факту отгибания шлагбаума».

Напомним, в конце декабря Бажутин попытался зафиксировать, как некоторые люди не оплачивают проезд по трассе, а просто огибают шлагбаум.

«Мы подъехали к шлагбауму, остановились и зафиксировали, что шлагбаум имеет по ГОСТам определенный градус откидывания по горизонтали и вертикали, никакого вреда нет. Мы убеждены, что взимание платы на этом участке незаконно, а тем более взимание штрафов, потому что в российском законодательстве нет такого нарушения: "бесплатный проезд по платной трассе"», — рассказал он.