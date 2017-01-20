Инициативная группа граждан направила в Василеостровский районный суд Петербурга иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного по поводу законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом в фейсбуке сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

«Мы полагаем, что оспариваемое распоряжение, а также действие КИО по изданию этого распоряжения, незаконны и нарушают наше право на доступ и сохранность объекта культурного наследия федерального значения», — рассказал депутат.

Заявители полагают, что распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ нарушает ряд законодательных норм, в том числе право на гуманитарное и художественное образование в части самообразования и право на благоприятную среду обитания.

«Конечно, в суде чиновникам придется объяснять, как можно было издать это распоряжение на основании до сих пор не существующего заявления РПЦ», — добавил Вишневский.

Напомним, власти Санкт-Петербурга передали РПЦ Исаакиевский собор, который является государственным музеем-памятником. Об этом 10 января заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Собор передали церкви в безвозмездное пользование на 49 лет.

Накануне Власти Петербурга отказались согласовать акцию против передачи РПЦ Исаакиевского собора, которая должна была пройти 28 января. Депутат местного заксобрания Максим Резник рассказал, что акция, несмотря на запрет, все равно состоится, но «будет согласована в другом режиме». Он уточнил, что активисты «воспользуются возможностью провести мероприятие в режиме гайд-парка».