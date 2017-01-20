После церемонии инаугурации новый президент США Дональд Трамп подписал свои первые документы. Об этом в твиттере сообщил пресс-секретарь Шон Спайсер.

Getting ready for first official act of @POTUS pic.twitter.com/nEfM7VMpF9 — Sean Spicer (@PressSec) January 20, 2017

Глава государства подписал три документа: о назначении генерала Джеймса Мэтисса главой Министерства обороны, кандидатурах в Сенат и национальном дне патриотизма.

Ранее в пятницу Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США.

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В церемонии принимали участие дети Дональда Трампа и его жена Меланья. На инаугурации также присутствовали 44-й президент США Барак Обама с женой Мишель, экс-кандидат в президенты Хилари Клинтон с мужем Биллом, Джордж Буш младший, бывший вице-премьер Джо Байден и другие американские политические деятели.

Также на церемонии в Капитолии присягу принес Майкл Пенс. Он стал 48-м вице-президентом США.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах в США, которые состоялись 8 ноября. В декабре Коллегия выборщиков подтвердила победу избранного президента: Трамп получил 304 голоса, его соперница Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 227 выборщиков.