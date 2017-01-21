Парламент Турции одобрил пакет поправок к конституции страны, которые предполагают переход к президентской форме правления. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Рассмотренные «финальные» пункты касались годового бюджета, положений о президентских и парламентских выборах, а также правила, которое позволяет президенту сохранить его связи с политической партией.

Отмечается, что поправки поддержали 339 из 488 депутатов. Теперь документ из 18 статей после того, как его подпишет президент, будет рассмотрен на референдуме.

За проведение референдума выступают правящая Партия справедливости и развития, которая и внесла на рассмотрение парламента проект изменения формы правления, и Партия националистического движения. Однако другие партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — против введения в Турции президентской системы вместо парламентской. Они обвиняют президента Турции в стремлении установить единоличную власть.

Прежде, в конце декабря, комиссия парламента Турции одобрила проект поправок, касающихся полномочий президента. Поправки предполагают, что исполнительная власть перейдет президенту и вице-президенту. Кроме того, возраст кандидатов в депутаты снизится с 25 до 18 лет, а число парламентариев увеличивается с 550 до 600.

Ранее британское издание The Guardian сообщало, что поправки предполагают, что Реджеп Эрдоган сможет остаться у власти до 2029 года.