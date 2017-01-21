Президент США Дональд Трамп подписал несколько документов, касающихся кабинета министров и программы Obamacare. Об этом в твиттере сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент подписал документы, позволяющие Мэттису и Келли принять присягу, а также указ по Obamacare», — говорится в сообщении.

.@potus signs documents to allow Mattis and Kelly to be sworn in & exec order on #Obamacare pic.twitter.com/CdGcGlyfbI — Sean Spicer (@PressSec) January 21, 2017

Как пишет Bloomberg, указ предписывает госучреждениям «снизить бремя регулирования» в ожидании реформирования программы здравоохранения Барака Обамы, известной как Obamacare. По данным Reuters, согласно указу, руководители учреждений должны использовать свои полномочия, чтобы «отменить, отложить, предоставить льготы или отсрочить исполнение» положения закона о здравоохранении.

Документ также предписывает главам соответствующих ведомств «содействовать развитию свободного и открытого рынка в международной торговле для предоставления услуг в области здравоохранения и медицинского страхования».

Прежде Трамп неоднократно заявлял, что одним из первых его шагов на посту президента станет отмена реформы медицинского страхования Барака Обамы.

Ранее в пятницу Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США.

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В церемонии принимали участие дети Дональда Трампа и его жена Меланья. На инаугурации также присутствовали 44-й президент США Барак Обама с женой Мишель, экс-кандидат в президенты Хилари Клинтон с мужем Биллом, Джордж Буш младший, бывший вице-премьер Джо Байден и другие американские политические деятели.

Также на церемонии в Капитолии присягу принес Майкл Пенс. Он стал 48-м вице-президентом США.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах в США, которые состоялись 8 ноября.