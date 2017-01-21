Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств», —говорится в сообщении

При этом соответствующие дополнения внесены в ряд статей Уголовного кодекса.