Новая газета

Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ

Общество

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств», —говорится в сообщении

При этом соответствующие дополнения внесены в ряд статей Уголовного кодекса.

Теги:
правительство, наркотики

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